Wenn Carmen Miosga an ihrem Küchenfenster in der fünften Etage steht, dann blickt sie auf eine verwunschen wirkende Grünanlage. Darin ein wenig versteckt: alte, aber noch benutzte Garagen. Carmen Miosga ist Rentnerin und lebt in der Theobald-Renner-Straße in Lobeda-West. Es ist der älteste Teil des riesigen Jenaer Plattenbaugebiets.