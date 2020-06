Vor der "Zeitreise - vom Urknall zum Menschen" wird kurz erklärt, was alles zu beachten und welcher Ausgang der richtige ist. Dann verdunkelt sich der Raum, die Vorführung beginnt. Hörbares Aufatmen bei Technik-Chef Stefan Harnisch und Jörg Hühn, dem Geschäftsführer der Sternevent GmbH. Die erste Hürde ist genommen. "Uns war es sehr, sehr wichtig, dass wir wieder öffnen dürfen. Deshalb haben wir alles dafür getan, was notwendig ist", sagt Harnisch.

Seit dem Umbau 2006 ist das Planetarium in Jena auch das erste laserbasierte Fulldome-Planetarium in Europa. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Wochenlang habe das Team am Hygienekonzept für das Haus gefeilt und bekam dafür sogar ein besonderes Lob vom Gesundheitsamt, ergänzt Hühn. Allein schon durch die vier großen Türen lässt sich der Raum unter der 14,5 Meter hohen Kuppel gut lüften. Punkten kann das Planetarium zudem mit seinem aktiven Lüftungssystem. Die ganze Zeit über werde die Luft im Kuppelraum ausgetauscht, so Harnisch. Um die Besucher auf Abstand zu halten, wurde jede zweite Sitzreihe herausgenommen. Das bedeutet mehr Beinfreiheit, aber auch weniger Einnahmen. Denn nur maximal 100 Besucher sind pro Vorführung zugelassen.

Sind darunter mehr Familien oder zusammengehörende Gruppen, können sie enger gesetzt werden als Einzelpersonen, erklärt Jörg Hühn. Das sollte auch für Kindergarten-Gruppen gelten, meint er. Die ersten Anfragen gibt es schon. "Wir sind noch in der Testphase, was auch für das Takten des Programmplanes gilt", so der technische Leiter. Möglicherweise müssen Pausen länger ausfallen, um jeweils Sitzplätze und Türklinken desinfizieren zu können. Personalintensiver sind die Abläufe ohnehin.

Knapp drei Monate war das Zeiss-Planetarium geschlossen. Was zu Verlusten im mindestens fünfstelligen Bereich führte, so Geschäftsführer Hühn. Umso wichtiger, dass der reguläre Betrieb mit vier bis sieben Vorführungen pro Tag nun wieder läuft.

Die Schließzeit nutzten die Mitarbeiter für anstehende Wartungs- und Renovierungsarbeiten. Technik konnte in Ruhe getestet und Neues ausprobiert werden. Auch die Arbeit am neuen Kinderprogramm ging weiter. Die vielen kleinen Freunde der Kinderbuchreihe "Die Olchis" dürfen sich auf ein spezielles "Olchi-Weltraumabenteuer" freuen, verrät Jörg Hühn. Zusammen mit Buchautor und Illustrator Erhard Dietl wurde am Drehbuch geschrieben, die ersten Szenen sind fertig. Premiere soll im nächsten Jahr sein. Die angekündigte neue Bildungsshow über die Mission der Voyager-Sonden ist in den September verschoben. Im Zeiss-Planetarium in Jena wird jetzt nach vorn geschaut. Die über 100 Besucher am Tag der Wiedereröffnung stimmten schon mal optimistisch.