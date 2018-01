Hilfe bei Atemaussetzern Ärzte in Jena setzen erstmals Zungenschrittmacher ein

Der Direktor der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, Orlando Guntinas-Lichius, und die Oberärztin Gerlind Schneider freuen sich über die gelungene Operation an Patient Wolfgang Manz (Mitte). Bildrechte: Universitätsklinikum Jena

Bei Betroffenen verengen sich im Schlaf die Atemwege, da die Spannkraft der Zungen- und Rachenmuskulatur nachlässt. Deshalb kommt es zu Atemaussetzern. Als Folge dieser Schlafapnoe erreichen die Patienten nicht die erholsamen Tiefschlaf- und Traumphasen. Tagsüber sind sie müde und unkonzentriert, das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt.



Die Standardbehandlung mit einer Atemmaske kann jedoch laut Universitätsklinikum zu Druckstellen, Entzündungen an den Augen oder Erstickungsangst führen. Diesen Betroffenen könne mit dem Schrittmacher geholfen werden, wenn das Problem in der Muskelerschlaffung am Zungengrund liege, sagte Oberärztin Gerlind Schneider. Der Patient dürfe allerdings nicht stark übergewichtig sein. Schneider hatte den Schrittmacher in einer zweistündigen Operation eingesetzt.