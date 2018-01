Der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter plädiert für mehr Schüleraustausch zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Linke-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe anlässlich der Übernahme des Präsidentenamtes in der Kultusministerkonferenz (KMK): "Wir brauchen nicht nur Schülerprojekte im Austausch mit Polen oder Frankreich, sondern auch zwischen Leipzig und Stuttgart". Das könne helfen, den innerdeutschen Dialog zu fördern. Holter weiter: "Ich stelle immer wieder fest, sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen, dass zu wenig über die Geschichte in der alten Bundesrepublik und in der DDR bekannt ist." Helmut-Holter-Foto auf dem Display einer Kamera. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Holter betonte, es gehe ihm darum, "möglichst niederschwellig Begegnungen zu organisieren." Als Beispiel nannte er ein Projekt im Grenzlandmuseum Teistungen im Eichsfeld, wo sich im Herbst 2017 Schüler aus Niedersachsen und Thüringen bei einer gemeinsamen Projektarbeit zur innerdeutschen Grenze getroffen hatten.

Bundesweit unterschiedliche Reaktionen

In Thüringen stieß Holters Idee auf positive Resonanz. Landeselternsprecher Roul Rommeiß sagte MDR THÜRINGEN: "Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Schranken überwunden werden". Zwar habe sich der Ost/West-Gegensatz in der heutigen Kinder- und Jugendgeneration schon deutlich abgeschwächt. Er befürworte Holters Vorschlag dennoch. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Thüringen erklärte, prinzipiell würden alle Schritte begrüßt, "die zu mehr gegenseitigem Verständnis zwischen Schülerinnen und Schülern aus den alten und aus den neuen Bundesländern führen."

Dagegen hält Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner einen verstärkten Schüleraustausch zwischen Ost- und Westdeutschland nicht für sinnvoll. "Im Jahr 28 nach der Deutschen Einheit sollten wir keine ideologischen Mauern konstruieren, wo keine mehr sind", sagte der CDU-Politiker am Montag. Es gebe bereits unzählige gemeinsame Projekte zwischen Schulen aus unterschiedlichen Bundesländern.

Auch der Deutsche Lehrerverband hält wenig von der Idee für einen verstärkten innerdeutschen Schüleraustausch. Präsident Heinz-Peter Meidinger sagte MDR AKTUELL, er könne sich nicht vorstellen, was so ein Austausch bringen solle. Der Vorschlag komme 25 Jahre zu spät. "Die Lebens- und Erfahrungswelt der Schüler in den neuen und alten Bundesländern hat sich mittlerweile sehr stark angenähert", so Meidinger, der selbst Schulleiter an einem bayerischen Gymnasium ist. "Die jungen Leute definieren für sich nicht mehr diesen Unterschied. Die Schüler in den neuen Bundesländern haben die DDR nicht mehr selbst erlebt und die westdeutschen Schüler auch nicht die Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung." Meidinger räumte allerdings "erschreckende Wissenslücken" über die deutsch-deutsche Geschichte ein. So gebe es bei vielen Schülern nur geringe Kenntnisse über die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie. "Wir müssen verstärkt Zeitzeugen in den Unterricht einladen und historische Orte besuchen. Das ist der richtige Weg", sagte der Chef des Lehrerverbandes.