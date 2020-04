Feiertage Ostereinkäufe nicht auf den letzten Drücker erledigen

Handelsverbands-Landesgeschäftsführer Knut Bernsen hat die Thüringer um einen "planvollen und vorausschauenden Lebensmitteleinkauf" gebeten. Er rief die Kunden auf, "bereits jetzt zu überlegen, was sie für die Feiertage benötigen" – denn "aktuell können nicht so viele Kunden pro Stunde bedient werden, wie bisher".

"Real" erklärte, die Ostertage gehörten "traditionell zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres" – die Märkte bitten die Kunden, "nicht die gesamten Ostereinkäufe am Gründonnerstag oder Ostersamstag zu erledigen". Dies ist auch über Durchsagen in den Läden zu hören. Real-Pressereferent Frank Grüneisen sagte, längere Wartezeiten vor den Märkten und an den Kassen seien "nicht unwahrscheinlich". Er rief die Kunden auf, frühzeitig einzukaufen, alleine zu gehen, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten, sich beim Einkaufen zu beeilen und mit Karte zu zahlen.