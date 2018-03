In Thüringen erreichen die Ostermärsche der Friedensbewegung am Karsamstag ihren Höhepunkt. Nachdem die Ostermarsch-Kampagne am Gründonnerstag in Erfurt eröffnet wurde, hat es auch in Gera, Ohrdruf und Jena Friedensdemonstrationen gewesen. Insgesamt hatte das Thüringer Bündnis zu fünf Veranstaltungen aufgerufen.

Am Karsamstag fand der Ostermarsch in Gera statt. Bildrechte: MDR / Thomas Kalusa

In Ohrdruf richtete sich der Protest gegen den geplanten Test von Kampfdrohnen auf den Gelände. Bei einem Protestlauf in der Jenaer Innenstadt wiederum geht es um historische und gegenwärtige Bezüge zur deutschen Rüstungsproduktion. Die Geraer Friedensgruppe hat sich gegen die Vorbereitung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Gera-Hain stark gemacht. Die Bürgerinitiative "Kein Schuss im Zeitzer Forst" demonstriert am Ostermontag für eine zivile Nutzung des Waldes.



Bundesweit gehen die Aktionen der Friedensbewegungen in 13 Bundesländern weiter. So waren auch Aktionen unter anderem in Berlin, Schwerin, Köln, Wiesbaden und München geplant. Die Beteiligung an den Ostermärschen blieb aber auch dieses Jahr weit hinter dem Höhepunkt der Bewegung zu Beginn der 1980er Jahre. Nach Angaben der Veranstalter liegen die bundesweiten Zahlen aber etwas über denen des vergangenen Jahrs. Das sei möglicherweise eine Reaktion auf die deutschen Rüstungs-Exporte in die Türkei und das türkische Vorgehen gegen die Kurden in Nordsyrien.