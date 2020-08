Auf Initiative des Landesfrauenrates wollen 13 Thüringer gemeinsam beim Bundesverfassungsgericht weiter für das Paritätsgesetz kämpfen. Sie hätten Rechtsprofessorin Silke Laskowski bevollmächtigt, in ihrem Namen Beschwerde in Karlsruhe einzulegen, teilte der Landesfrauenrat mit. Die Beschwerde richtet sich gegen das Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs von Mitte Juli.

Die Richter in Weimar hatten das Gesetz, wonach Parteien ihre Listen bei Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen, für nichtig erklärt . Die AfD hatte gegen das Gesetz geklagt. Die Entscheidung fiel aber nicht einstimmig. In Sondervoten legten drei der neun Verfassungsrichter dar, warum sie das Paritätsgesetz nicht grundsätzlich für verfassungswidrig halten.

Nach Auskunft des Justizministeriums in Erfurt will die Landesregierung dagegen keine Beschwerde einlegen. "Ich bin verwundert, dass die Landesregierung so schnell aufgibt", sagte die Vorsitzende des Landesfrauenrates, Andrea Wagner. Deswegen hätten sich die neun Frauen und vier Männer dazu entschlossen, selbst gemeinsam diesen Schritt zu gehen. Bisher war nach Auskunft der Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts noch keine Beschwerde gegen das Urteil eingegangen.