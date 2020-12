In mehreren Thüringer Städten können Autofahrer in der Vorweihnachtszeit günstiger oder kostenlos parken. Das hat eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergeben. Damit sollen die Einzelhändler in der Corona-Krise unterstützt werden.

So können in Ilmenau die städtischen Parkplätze nach Angaben einer Sprecherin ab 15 Uhr kostenfrei benutzt werden. In Gotha stehen nach Angaben der Stadt 180 neue Parkplätze am ehemaligen Busbahnhof gebührenfrei zur Verfügung. Außerdem sind wegen der Baustelle am Hauptmarkt die Parkautomaten dort abgeschaltet. Weihnachtsmann winkt aus Fahrzeug: Einige Thüringer Städte bieten günstigeres oder kostenloses Parken an. Bildrechte: imago images / Agencia EFE

Schon seit längerem kann in Altenburg eine halbe Stunde kostenlos geparkt werden. In Nordhausen werden wie jedes Jahr die Parkuhren rund um die Feiertage gewartet und währenddessen abgeschaltet. Ab Donnerstag kassiert die Stadt Eisenach keine Parkgebühren mehr am Straßenrand in der Innenstadt. Für maximal zwei Stunden darf dort geparkt werden. In den Parkhäusern und auf dem Parkplatz in der Karl-Marx-Straße muss weiter bezahlt werden.

In Jena ist über eine solche Aktion wegen der schlechten Finanzlage noch nicht entschieden, wie ein Sprecher sagte. In Gera und Weimar sind momentan keine Aktionen für günstigeres Parken geplant.