Bundestag: Kritik aus Thüringen an Gesetzentwurf zur Parteienfinanzierung

Den Parteien in Deutschland geht das Geld aus. Zumindest den Regierungsparteien CDU/CSU und SPD. Sparen steht nicht zur Debatte, stattdessen soll der Bundestag noch in dieser Woche das Budget zur Parteienfinanzierung anheben. Um satte 25 Millionen auf dann 190 Millionen Euro jährlich, noch dazu im Eilverfahren während der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung stößt im Bundestag auch bei Oppositionspolitikern aus Thüringen auf Kritik. Begründet wird die Anhebung mit höheren Ausgaben für soziale Medien und Digitalisierung.

Unsachlich und polemisch könnte es werden, wenn die Abgeordneten in dieser Woche über 25 Millionen Euro mehr für die Parteien zu entscheiden haben. Das zumindest erwartet Manfred Grund, Vorsitzender der Thüringer Landesgruppe der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Er glaubt auch zu wissen, warum: Ein solcher Gesetzentwurf müsse alle verfassungsrechtlichen Anforderungen erfüllen und klinge deshalb "sehr verklausuliert", das eröffne den Gegnern Möglichkeiten.

Nicht zuletzt könne nur mit einem größeren Budget die gesetzlich vereinbarte Wahlkampf-Kostenerstattung, mit der sich die Parteien im Wesentlichen finanzieren, auch ausgezahlt werden. Wohlmeinende erkennen in diesen Worten wahren Altruismus - fällt doch das viel zitierte Kuchenstück für die Altparteien wegen sinkender Wählerzahlen immer kleiner aus. Als "verklausuliert" schätzen die Kritiker den Gesetzentwurf nicht ein. Ganz im Gegenteil.

Kersten Steinke (DIE LINKE) kritisiert das Eilverfahren. Bildrechte: MDR/Kersten Steinke

Die Linke-Abgeordnete Kersten Steinke erkennt in dem Eilverfahren sehr klar das Ausnutzen von Macht und die Arroganz derselben, um unliebsamen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. "Es ist eine einzige Provokation. Bei der Höhe von Sozialleistungen und Altersrenten legen CDU/CSU und SPD eine enorme Zurückhaltung an den Tag", das könne man doch auch bei der Parteienfinanzierung erwarten, so Steinke.