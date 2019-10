Die Thüringer AfD hat erneut ihren Regierungswillen bekundet. Landeschef Björn Höcke sagte bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag, die AfD sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. In einer Konstellation mit der CDU als Juniorpartner könnte man es wagen, so Höcke. Er kündigte an, seinem auch in der Partei umstrittenen Kurs innerhalb der AfD mehr Geltung zu verschaffen.