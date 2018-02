Intensivpflege im Privathaus Bildrechte: MDR/Dr. Rainer Erices Ein schöner Neubau, in guter Lage, mitten in Erfurt, acht Eigentumswohnungen hat das Haus. Die Straße ist ruhig, gleich um Ecke ein Park. Es könnte ein schönes Wohnen sein. Doch der Hausfrieden ist seit Monaten gestört.



Der Ärger, so sagen Bewohner, begann mit dem Verkauf einer Wohnung im Erdgeschoss vor über drei Jahren und deren Vermietung. Die neuen Bewohner waren ungewöhnlich: bettlägerige Patienten, offensichtlich stark pflegebedürftig. Sie leben seither im Erdgeschoss in einer Wohngemeinschaft, 24 Stunden umsorgt von einem Pflegeunternehmen.



Mit der Ruhe war es damit vorbei, sagen Mitbewohner des Hauses, "dramatisch" habe sich die Lebensqualität verschlechtert. Besonders für die Bewohner im ersten Stock, wie ein Protokoll vergangener Monate zeigt. Tag und Nacht würden grelle Warntöne der medizinischen Überwachungsapparate durch die Wände piepsen, rund um die Uhr sei die Geschäftstätigkeit des Pflegepersonals zu spüren, die Mülltonnen seien teils überfüllt, Fahrzeuge der Dienstleister würden Stellplätze vorm Haus blockieren. Manchmal kämen Lieferfahrzeuge in der Nacht. Vor dem Balkon seien Telefonate der Angestellten über schwierige Patienten zu hören, schon öfters sei ein Leichenwagen vorgefahren.

Mit Wohnen in einer angenehmen Umgebung habe das wenig zu tun, moniert die Wohnungseigentümergemeinschaft des Hauses und zog vor Gericht. Das Verfahren am Amtsgericht Erfurt läuft seitdem, es dauert bereits Jahre.

Bildrechte: imago/Thomas Frey Derartige Wohngemeinschaften, in denen Pflegebedürftige rund um die Uhr betreut werden müssen, gibt es viele. In den letzten Jahren ist die Zahl der Pflege-WGs deutlich angestiegen. Experten gehen mittlerweile von einer fünfstelligen Zahl in Deutschland aus. Firmen kaufen dabei beispielsweise Wohnungen, richten darin kleine medizinische Betreuungsstationen ein und vermieten sie an mehrere Patienten. Die Pflege übernimmt ein Pflegedienst. Bei Intensivpflege-WGs, also Wohngemeinschaften mit Patienten, die eine medizinische Rund-um-die-Uhr-Betreuung erfordern, rechnet der Pflegedienst seine Leistungen über die Krankenkassen ab. Zu günstigen Bedingungen: Bei ambulanten Pflegeeinrichtungen gelten im Vergleich zu stationären gänzlich andere finanzielle Rahmenbedingungen.



Für jeden Patienten handelt der Pflegedienst mit der zuständigen Krankenkasse einen pauschalen Stundensatz aus. Dieser gilt dann als Abgeltung für sämtliche Leistungen und ist - besonders bei beatmungspflichtigen Dauerpatienten - entsprechend hoch.

Beispielsweise bekommt ein Pflegedienst für den bettlägerigen Patienten, der unter anderem beatmet werden muss, dessen Luftröhrenkanüle dauerhaft gesäubert werden muss, kurz, dessen Lebensfunktionen permanent überwacht werden müssen, zwischen 25 und 30 Euro je Stunde. Am Tag macht das über 600 Euro aus, im Monat mehr als 18.000 Euro. Im Jahr bei beispielsweise sechs Patienten deutlich über 1,3 Millionen Euro.

Geregelt ist die ambulante Pflege in Thüringen im Thüringer Wohn- und Teilhabegesetz, das im Juni 2014 in Kraft trat.

Pflege-WG in Thüringen In Thüringen gibt es momentan (Stand 31.01.18):

131 ambulant betreute Wohnformen (WGs oder auch besondere Einzelwohnformen) mit 1.470 Plätzen, davon:



- 63 Wohnformen für Pflegebedürftige

- 32 Wohnformen für Menschen mit Behinderung

- 36 Wohnformen für Intensivpflege (Intensivpflege-WG).



In Thüringer Intensivpflege-WGs gibt es 304 Plätze. Betrieben werden die Intensivpflege-WGs gemäß Anmeldung von zurzeit 14 Firmen.

Die Anzahl der Intensivpflege-WGs ist seit dem Inkrafttreten des Gesetzes "deutlich angestiegen", bemerkte auch das zuständige Thüringer Landesverwaltungsamt. Dagegen seien stationäre Plätze für Intensivpflege "häufig nicht ausgelastet" und würden "zum Teil auch reduziert" werden. Momentan gibt es demnach noch rund 50 stationäre Plätze, die ambulante Intensivpflege überwiegt in Thüringen damit deutlich.

Gewerbe oder nicht?

In die Eigentumswohnung im Erdgeschoss sind die Pflegebedürftigen eingezogen Bildrechte: MDR/Dr. Rainer Erices Zurück zum Erfurter Wohnhaus: Die Eigentümergemeinschaft beklagt auch, dass sie die Behörden im Stich lassen. Mehrere Ämter der Erfurter Stadtverwaltung seien angeschrieben worden, doch es habe sich kaum etwas getan. Es sei nicht hinzunehmen, dass eine Firma ein Gewerbe in einem normalen Wohnhaus ausübe, ohne dass die Stadt reagiere. Zu vermuten seien auch baurechtliche Bedenken. Schließlich müssten Türen für Patiententransporte ausgelegt sein, zu klären seien darüber hinaus Abluft oder Sondermüll.



Die Stadt kennt die Vorwürfe. Die Intensivpflege-WG in dem Achtparteienwohnhaus ist kein Einzelfall. Nach Informationen des MDR THÜRINGEN gibt es zurzeit sieben derartige Einrichtungen in der Stadt. Allerdings beurteilt die Verwaltung die Sachlage anders als die Eigentümergesellschaft. Sie hält den Betrieb einer Intensivpflege-WG nicht für ein Gewerbe. Die Rahmenbedingungen seien überdies, so ein Sprecher der Stadt, im Wohn- und Teilhabegesetz geklärt, die Prüfung der WGs sei also Sache des Landes.

Und die Pflege?

Was in der Erfurter Intensivpflege-WG täglich passiert, können die Nachbarn wohl nur erahnen. Nein, er sei noch nicht drin gewesen, sagt ein Wohnungseigentümer MDR THÜRINGEN. Das Personal habe ihn nach Klingeln an der Wohnungstür abgewiesen.

Eine Gutachterin vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), sieht sich die Wohnverhältnisse eines Pflegebedürftigen an. Bildrechte: dpa Eine Anfrage beim Thüringer Gesundheitsministerium ergab, dass die WG im Jahr 2015 geprüft worden sei. Dabei seien "keine Qualitätsdefizite" festgestellt worden. Weitere Kontrollen hat es seitens der Behörde offenbar nicht gegeben. Grundsätzlich hält es das Ministerium für möglich, dass das bestehende Wohn- und Teilhabegesetz nachgebessert werde. Dies "bedürfe noch der näheren Betrachtung". Dass in Thüringen jedoch innerhalb der ambulanten WGs "relativ unkontrolliert" medizinische und Pflegeleistungen angeboten werden, bestreitet ein Sprecher der Stadt. Darüber sei nichts bekannt.



Das für die Erfurter WG tätige Pflegeunternehmen, die Firma Linimed aus Jena, weist auf MDR-Anfrage auf den eigenen hohen Qualitätsanspruch und ein "hervorragendes Weiterbildungsprogramm" für die eigenen Angestellten. Außerdem würde auch der Medizinische Dienst der Krankenkasse die Pflegestandards überprüfen.

Grundsätzlich halte das Unternehmen die ambulante Intensivpflege für unabdingbar, schreibt ein Firmenvertreter.

Die Intensivpflege kann in gewöhnlichen stationären Einrichtungen aufgrund der mangelnden Qualifikation des Personals kaum durchgeführt werden. Stationäre Spezialeinrichtungen fehlen fast ganz. Nicht alle Anfragenden können einen Platz bekommen - der Bedarf ist zu groß. Linimed

Viele Angehörige seien dankbar, dass es derartige ambulante Intensivpflege-Möglichkeiten gibt. Das sagen, so ergaben Recherchen des MDR THÜRINGEN, selbst Kritiker der bestehenden Thüringer Gesetzeslage. Sie stoßen sich vor allem an unbestimmten behördlichen Kontrollmöglichkeiten und den möglicherweise ausufernden Kosten für die Betreuungsfälle.

Eigentlich wurde die deutlich bessere Vergütung für ambulante statt stationärer Pflege in Deutschland eingeführt, damit Pflegebedürftige in gewohnter häuslicher Umgebung betreut werden und die Angehörigen entsprechend finanziell versorgt sind. Das Argument der Kritiker, dass Pflegeunternehmen diese vom Gesetzgeber geschaffenen finanziellen Anreize für die ambulante Pflege ausschlachten, weist Linimed zurück. Das Pflegeunternehmen geht dagegen davon aus, dass Angehörigen "sehr oft" die pflegerische Kompetenz fehle - "und meist auch die physische und mentale Kraft". Daher, so Linimed, habe Deutschland die Pflege-WGs ermöglicht. Auf ökonomische Anreize befragt, antwortet das Unternehmen: "Für diese hochspezialisierte Art der Betreuung werden Pflegekräfte beschäftigt, die mit dieser Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen." Von diesen Pflegekräften gibt es in Thüringen offenbar nicht genug, wie Recherchen von MDR THÜRINGEN ergaben. Etliche Pflegeunternehmen suchen Fachkräfte.

Die Eigentümergemeinschaft kennt die allgemeine Situation der Pflege in Deutschland sehr genau. Auch die Defizite. Jeder kann einmal in eine solche Pflegeabhängigkeit geraten und möchte dann entsprechend versorgt werden. Bei ihrem hausinternen Streit jedoch gehe es darum, dass eine derartige Nutzung als Intensivpflege-WG in einem Wohnhaus ein "normales Wohnen" verhindere. Linimed stimmt dieser Gedanke auf Anfrage "traurig". Die Eigentümergemeinschaft empfinde die WG "als Belästigung und möchte die pflegeintensiven Mitbewohner loswerden".

Unruhe und ewige Ruhe. Die Nachbarn fühlen sich von beidem gestört. Bildrechte: imago/Jürgen Ritter Nach Auskunft des Wohnungsvermieters sei die Einrichtung der Wohngemeinschaft statthaft, sagt Linimed: "Es gibt diese schicksalsbehafteten Menschen, es gibt den Betreuungsbedarf, aber das Anmieten von notwendigem Wohnraum wird uns sehr schwer gemacht." Allerdings stehen nach Recherchen hinter der Firma und dem Besitzer der WG-Wohnung offenbar die gleichen Personen.



Wie der Konflikt um das Erfurter Haus gelöst wird, wird sich vor Gericht zeigen. Hinter dem privaten Rechtsstreit steckt zweifellos auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich künftig angesichts des demographischen Wandels möglicherweise verschärfen wird.