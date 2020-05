Zum Tag der Pflege Thüringer Altenpfleger unterdurschnittlich schlecht bezahlt

Im Bereich der Arbeitsagentur Jena ist die Zahl der Pflege-Beschäftigten in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen. Wie die Agentur zum 12. Mai, dem Tag der Pflege, mitteilte, stieg die Zahl der Altenpfleger in der Stadt Jena um rund 20 Prozent - auf 1.145 Personen. In der Gesundheits- und Krankenpflege sind inzwischen knapp 3.000 beschäftigt. Im Saale-Holzland-Kreis arbeiten mit 585 Personen rund 35 Prozent mehr als vor fünf Jahren in der Altenpflege - und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist die Zahl um rund 19 Prozent auf über 1.000 gestiegen. In der Gesundheits- und Krankenpflege sind dort mehr als 1.400 Menschen beschäftigt.