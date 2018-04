In Thüringen hat sich die Lage in der Alten- und Krankenpflege weiter zugespitzt. Der Bedarf an Pflegern ist so hoch wie nie. Nach Zahlen des Bundes kommen im Freistaat auf 100 offene Stellen nur 14 Fachkräfte. Der Markt für Pfleger in Thüringen ist leergefegt. Im vergangenen Jahr waren im Schnitt laut Arbeitsagentur mehr als 730 Stellen nicht besetzt. Daran konnte auch eine Kampagne des Sozialministeriums von 2014 nicht viel ändern. 22 Pflegeheime können derzeit in Thüringen die geforderte Fachkräftequote von mindestens 50 Prozent nicht erfüllen. Das teilte das Sozialministerium MDR THÜRINGEN auf Anfrage mit. Zwei stationäre Pflegeeinrichtungen dürfen deshalb momentan keine neuen Bewohner aufnehmen.