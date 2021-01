Impfgegner Ministerium warnt Pflegeeinrichtungen vor "perfider" Mail-Kampagne

"Generell haben die Mitarbeiter in den Einrichtungen derzeit so viel zu tun", sagt ein Sprecher der Awo Thüringen. "Es herrscht extreme Belastung. Da kosten solche Aktionen noch zusätzlich Energie. Wir werden alle unsere Einrichtungen informieren, dass sie diese Mails ignorieren sollen." Dasselbe rät ihren Mitgliedseinrichtungen die Diakonie Mitteldeutschland: "Wir empfehlen, auf solche pauschalen Schreiben nicht zu antworten." Ein Sprecher der Diakonie Deutschland berichtet davon, dass Fischers Mails auch bei Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen eingegangen sind und teilt mit: "Wir empfehlen unseren Mitgliedseinrichtungen zu prüfen, ob sie die Mails den Aufsichtsbehörden melden."

Genau dies geschah in Thüringen offenbar unverzüglich, nachdem die ersten Mails der Juristin im Freistaat angekommen waren. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN informierte eine Einrichtung der stationären Pflege am 30. Dezember 2020 die Heimaufsicht im Thüringer Landesverwaltungsamt. Dieses wandte sich noch am selben Tag an das Gesundheitsministerium in Erfurt, das wiederum das Thüringer Innenministerium über die Rundmails in Kenntnis setzte.