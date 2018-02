Nach einer MDR THÜRINGEN-Umfrage bringen Thüringer Städte und Landkreise im Vergleich zu den Vorjahren immer mehr Geld für die Pflegekosten von Bedürftigen auf. Die Zahl der Berechtigten ist in einigen Kommunen deutlich gestiegen. In der Stadt Jena beispielsweise um ein Vielfaches (von 199 in 2006 auf 560 in 2016). Auch Eisenach sieht sich mit einer schnell wachsenden Zahl Hilfeberechtigter konfrontiert (von 98 in 2006 auf 354 in 2016). Die Zahlungen der Sozialhilfe für Pflege beliefen sich 2016 in Thüringen auf insgesamt 55,4 Millionen Euro. Die Zahlungen an die Bedürftigen lagen im Jahr bei durchschnittlich zwischen 3.200 und 9.000 Euro. Wer berechtigt ist, ist im Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch, geregelt .

In den Ausgaben der Landkreise und Städte spiegeln sich durchaus ihre Altersstruktur und ihre demografische Entwicklung wider. So stiegen in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Wartburgkreis die Aufwendungen in den letzten zehn Jahren bereits "deutlich". Das Landratsamt in Bad Salzungen beziffert das Plus in dieser Zeit auf "rund 40 Prozent". Mit Blick auf das, was kommt, plädiert der Wartburgkreis dafür, die Schlüsselzuweisung anzupassen, also Aufwendungen für Pflege einzupreisen. Auch der Unstrut-Hainich-Kreis erwartet wegen seiner älter werdenden Bevölkerung deutlich steigende Ausgaben. Das könne auch mehr Geld aus den Kassen der Pflegeversicherung nicht auffangen, heißt es.