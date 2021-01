Trotz verschärfter Corona-Regeln in Thüringer Alten- und Pflegeheimen steigen die Infektionszahlen dort weiter an. Laut Gesundheitsministerium können Infektionswege in vielen Fällen nicht nachvollzogen werden. Ungeklärt bleibe auch, wie das Corona-Virus in die Heime gelangt. In den Heimen selbst sieht das Ministerium jedoch kein strukturelles Corona-Problem. Jedes Heim sei für die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzregeln selbst verantwortlich.

In jüngster Vergangenheit sind einige Thüringer Alten- und Pflegeheime als sogenannte "Corona-Hotspot" in die Schlagzeilen geraten. So wurden in einem Suhler Pflegeheim 65 Pflegebedürftige positiv auf Corina-getestet. Auch 18 Beschäftigte infizierten sich. In einem Friedrichrodaer Heim im Landkreis Gotha infizierten sich 28 von 38 Bewohnern und sieben Pfleger. Noch schlimmer traf es die Stadt Weimar. Dort starben seit Weihnachten in einem Seniorenzentrum 20 Bewohner an oder mit Covid-19. Mittlerweile ermittelt die Kripo.