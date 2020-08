Thüringen erntet mit seinen geplanten Corona-Lockerungen zum Monatsende Kritik aus der Pflegebranche. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste bemängelt, dass die Landesregierung es den Kommunen überlassen will, Vorschriften für die Pflegeheime zu erlassen.

Damit sei in den nächsten Monaten ein Flickenteppich zu befürchten, sagte die Landeschefin des Verbandes Margit Benkenstein. Wenn künftig in jedem Landkreis und jeder Kommune andere Bestimmungen gelten sollen, werde die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Infektionsschutzmaßnahmen weiter sinken.