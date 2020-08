Wirtschaft Corona vermiest Geschäft: Thüringer Automarkt im Sturzflug

Neuer Minus-Rekord: Seit der Wiedervereinigung ist der Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen noch nie so massiv eingebrochen - in Deutschland und ebenso in Thüringen. Corona vermiest den Händlern das Geschäft.