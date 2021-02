In fünf Thüringer Landkreisen können Schüler ab der siebten Klasse am Montag zurück in ihre Schulen. In den Kreisen Nordhausen, Sonneberg und in den Städten Eisenach, Jena und Weimar gelten die Sieben-Tage-Inzidenzen als stabil unter 100, wie das Thüringer Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. Dort dürfen ab Montag nicht nur die fünften und sechsten Klassen in den Präsenzunterricht zurück, sondern auch alle höheren Klassenstufen. Der Ilmkreis und der Kreis Saalfeld-Rudolstadt dagegen gelten als Wackelkandidaten, weshalb erst am Montag entschieden werden soll, wie es weitergeht.