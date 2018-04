Playmobil-Goethe goes America: Die Spielfigur des großen deutschen Dichters wirbt jetzt in den USA für Deutschland und Thüringen. Das Deutschland-Zentrum der Botschaft in Washington D.C. hängt landesweit Poster und Banner mit deutschen "Markenzeichen" an Schulen, Universitäten und Messen auf. Neben dem Foto des Dichterfürsten sind darauf "typisch deutsche Motive" wie Schwarzwälder Kirschtorte, das Brandenburger Tor, der Christkindelmarkt und Fußball abgebildet.