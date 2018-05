Politiker der ersten Stunde verlassen 2019 den Landtag

CDU-Mann Wolfgang Fiedler aus Ostthüringen, der vor der Landtagswahl 1990 schon Abgeordneter der letzten DDR-Volkskammer war, sagte dem MDR: "Nach 30 Jahren Politik ist es an der Zeit, dass der alte Zausel mal Platz macht für die jungen Leute." Seine Fraktionskollegin Christine Lieberknecht hatte an ihrem 60. Geburtstag vor wenigen Tagen ihren Rückzug zur nächsten Landtagswahl angekündigt. Die aus Weimar stammende Ex-Ministerpräsidentin ist seit 1991 Mitglied des Landtags. Egon Primas , ebenfalls CDU und Veteran der ersten Stunde, hat sich dagegen noch nicht entschieden, ob er nochmal zur Wahl antritt oder nicht. "Diese Frage beantworte ich dann, wenn sie ansteht", sagte der 66-jährige Nordthüringer.

Auch die Alterspräsidentin des Landtags, die 72-jährige CDU-Abgeordnete Elke Holzapfel , hört auf. "Ich wäre gerne zehn Jahre jünger. Dann würde ich weitermachen, keine Frage. Aber so ..." Nach zehn Jahren im Landtag sei dann Schluss, so die gebürtige Mühlhäuserin.

Bei der zweitgrößten Fraktion im Landtag, der Linken, sind noch keine Entscheidungen gefallen. In der Altersgruppe 60+ gebe es aber diesbezügliche Überlegungen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Andre Blechschmidt dem MDR. Da seien aber noch nicht alle Messen gesungen, vor allem bei Abgeordneten wie Dieter Hausold aus Gera oder Ina Leukefeld aus Suhl, die ihr Mandat im Wahlkreis direkt gewonnen hätten. "Solche profilierten Abgeordneten lässt man ungern ziehen", so Blechschmidt.

Auch Werner Pidde von der SPD, Abgeordneter seit 1994, hört auf. Bildrechte: MDR/ Holger John

Auch der dienstälteste Abgeordnete der SPD-Fraktion, Werner Pidde aus Waltershausen, hört auf. Der Finanzexperte ist jetzt 64 und sitzt seit Beginn der zweiten Wahlperiode, also seit 1994, im Landtag.



Auch sein Kollege Uwe Höhn aus Südthüringen trägt sich mit Ruhestands-Gedanken. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende, Ex-Wirtschaftsminister, Ex-Landtagsvizepräsident und jetzige Gebietsreform-Staatssekretär tritt zur Wahl 2019 nicht wieder an. "Ich höre auf. Definitiv", sagte der Südthüringer Abgeordnete MDR THÜRINGEN. Am Wahltag ist er 61 Jahre alt. Was Höhn dann tun wird, weiß er noch nicht. "Für einen endgültigen Ruhestand ist es aber zu früh."