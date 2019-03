Ein neues Phänomen für die Thüringer Polizei ist seit drei Jahren der Bereich islamistischer Terrorismus. Im Jahr 2014 mussten die Staatsschützer gerade mal einen Fall verzeichnen. In 2017 waren es 18 Fälle, die ermittelt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Zahl auf 15 Fälle gesunken. Das ist für das vergleichsweise kleine Thüringen immer noch ein hoher Anteil. In den meisten Fällen geht es dabei um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer Terroristischen Vereinigung. Die überwiegende Zahl hing vor allem mit Beschuldigten zusammen, die im Verdacht standen zur Terrorgruppe "Islamischer Staat (IS)" zugehören. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN waren es vor allem Männer, die als Flüchtlinge aus dem Irak oder Syrien nach Deutschland gekommen waren. Hier lagen Hinweise vor, dass sie dort zum IS gehört haben könnten und auch an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sollen. Für Schlagzeilen sorgte unter anderem der Fall eines Syrers aus Walterhausen, der zum Jahreswechsel 2017/2018 in Gewahrsam genommen wurde. Er stand mit anderen Männern im Verdacht an einer Anschlagsplanung beteiligt gewesen zu sein. Das Landeskriminalamt ermittelte über Monate gegen den Verdächtigen.