Radikale Ansichten in Haftanstalten

"Deren Ansichten sind in einigen Punkten deutlich radikaler, als bei den Menschen außerhalb der Gefängnismauern", sagt Stefan Giebel MDR THÜRINGEN. Er ist der Leiter des kriminologischen Dienstes. Giebel hatte im vergangenen Jahr die Idee, die politischen Einstellungen von Gefangenen abzufragen. Als Grundlage dafür dienten ihm die Fragen aus dem Thüringen Monitor 2017. Einer Studie, die jedes Jahr von der Landesregierung in Auftrag gegeben wird. Sie untersucht die politische Einstellung der Menschen in Thüringen und dient als Vergleich für die spezielle Erhebung unter den Gefangenen. Nun sind 1.500 Häftlinge, gemessen an 2,2 Millionen Einwohner im Freistaat, nur ein Bruchteil. Doch Giebel und seine Mitarbeiter verfolgen nach eigener Aussage ein wichtiges Ziel. Sie wollen mit der Studie herausfinden, wie stark Häftlinge bei ihren politischen Ansichten Tendenzen zur Radikalisierung zeigen.

Früherkennung ist wichtig

"Das ist für die sozialtherapeutische Arbeit mit den Gefangenen sehr wichtig", so Giebel. Das Ziel sei, frühzeitig zu erkennen, wann ein Häftling sich in seinen politischen Ansichten stark radikalisiere. Denn dann bestehe immer die Gefahr, dass er nach seiner Haftentlassung möglicherweise zu politischen Gewaltstraftaten neige. "Genau das soll im Rahmen von Sozialarbeit und Deradikalisierungen verhindert werden", erklärt der Wissenschaftler.

Rassistisch und judenfeindlich

Stefan Giebel: Die Ansichten der Häftlinge sind in einigen Punkten deutlich radikaler, als bei den Menschen außerhalb der Gefängnismauern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das diese Deradikalisierung Not tut, zeigen weitere Ergebnisse der Studie. So gibt es unter den Häftlingen auch eine starke Ablehnung gegenüber Juden. Mehr als ein Drittel der Gefangenen ist der Meinung, dass Juden "eigentümlich" sind und nicht "so recht" in die deutsche Gesellschaft passen. Zum Vergleich: in der Thüringer Gesamtbevölkerung stimmen dieser Aussage nur neun Prozent der Menschen zu. Auch rassistische Einstellungen haben eine hohe Akzeptanz. So sind mehr als 35 Prozent aller Häftlinge in den Thüringer Haftanstalten der Meinung, dass "die Weißen zu recht führend in der Welt" sind. Unter den Thüringern sind das gerade mal 13 Prozent. Über 50 Prozent der Gefangenen stimmen der Aussage zu, dass Asylbewerber von der übrigen Bevölkerung getrennt untergebracht werden sollen. Dem stimmen bei den Menschen außerhalb der Gefängnismauern im Freistaat nur 18 Prozent zu.



"Das Problem ist, dass die Gefangenen im engen sozialen Kosmos der JVA sehr anfällig sind für Radikalisierung", sagt Giebel. Deshalb sei es wichtig, mit den Daten aus der aktuellen Studie weiter zu arbeiten. So plane er Interviews mit Häftlingen. "Damit wollen wir versuchen, aus der reinen quantitativen Statistik auch qualitative Daten über die politische Einstellung zu bekommen."

Bundesweites Problem

Das Thema "Deradikalisierung in Justizvollzugsanstalten" werde bundesweit unter Experten sehr viel diskutiert, erklärt Giebel. Denn während in ostdeutschen Haftanstalten die Radikalisierungen vor allem in Richtung "Rechts" gingen, hätten westdeutsche Länder Probleme mit dem radikalen Islam. Dort säßen in einigen JVA Salafisten und IS-Rückkehrer aus Syrien und dem Irak. Bei ihnen bestehe eine hohe Gefahr, dass sie Mithäftlinge indoktrinierten und radikalisierten, so Giebel. Ein solches Problem gebe es in den Thüringer JVA bisher nicht.