Am Mittwochabend wird es in Eisenach und Apolda laut und lustig. Ab 18 Uhr feiert die CDU bereits zum 28. Mal in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda den politischen Aschermittwoch. Das Rednerpult wird unter anderem der Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz betreten. Was er wohl zur politischen Lage in Thüringen zu sagen hat? Auch Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) steht auf der Gästeliste.