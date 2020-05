Überalterung und Personalmangel Hoher Krankenstand bei Thüringer Polizei

Fehlendes Personal vergrößert Arbeitsbelastung

Laut Polizeigewerkschaft müssten, um die Personallöcher zu stopfen, pro Jahr 500 ausgebildete Polizisten ihren Dienst aufnehmen. Bildrechte: dpa Nach Angaben des CDU Innenpolitikers Raymond Walk liegt die Thüringer Polizei mit der aktuellen Krankenquote an der Spitze aller Länderpolizeien. Walk sagte MDR THÜRINGEN, es brauche eine gründliche Analyse, warum der Krankenstand bei weitestgehend gleicher Belastung in der Thüringer Polizei so hoch sei. "Da müssen bei allen Vorgesetzten und Führungskräften die Alarmglocken schrillen", so der Innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion.



Jürgen Hoffmann, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), sieht die Ursache vor allem beim fehlenden Personal. Noch nie seien in der Thüringer Polizei seit ihrem Bestehen so wenige Dienstposten besetzt gewesen wie aktuell. Nach seinen Angaben gibt es derzeit rund 6.300 Vollzugsbeamte und Verwaltungsmitarbeiter. Die Aufgaben müssten von immer weniger Polizeibeamtinnen und -beamten erledigt werden, sagte Hoffmann. Das sorge für enormen Stress und der für den hohen Krankenstand. Nach seinen Angaben brauche es pro Jahr 500 fertig ausgebildete Polizisten, die ihren Dienst aufnehmen, damit die Personallöcher gestopft würden.

Polizisten zunehmend überaltert

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sieht vor allem eine zunehmende Überalterung in der Polizei, die auch für die Krankenquote sorge. Landeschef Mike Hellwig sagte MDR THÜRINGEN, das Durchschnittsalter in der Thüringer Polizei liege aktuell bei 47 Jahre. In den Kriminaldienststellen sei es teilweise weit über 50 Jahre. "Da gibt es altersbedingte Krankheiten, wie Herz-Rhythmus-Störungen, Diabetes oder Rückenbeschwerden", so Hellwig. Von daher müsse dringend für Gesundheitsprävention gesorgt werden. "So mancher würde sicher mehr Dienstsport machen, doch bei der Arbeitsbelastung fehlt da oft die Zeit", sagte Hellwig.

Innenministerium will Gesundheitsmanagement verbessern