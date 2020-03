Zur Eindämmung des Coronavirus Polizei empfiehlt Erstattung von Anzeigen per E-Mail

Die Thüringer Polizei reagiert weiter auf die Empfehlungen der Behörden, zur Vermeidung einer Ausbreitung des Coronavirus die persönlichen Kontakte zu anderen Personen einzuschränken. Sie weist daher auf die Möglichkeit hin, Anzeigen per E-Mail zu erstatten. Jede Landespolizeiinspektion in Thüringen sowie die Autobahnpolizeiinspektion verfügen über eine eigene E-Mail-Adresse.

Bürgerinnen und Bürger, die ihre zuständige Landespolizeiinspektion kennen, wenden sich bitte per E-Mail direkt dorthin. Andernfalls können sie sich auch an die Landespolizeidirektion wenden. In der Betreffzeile der Mail soll das Wort "Anzeige" stehen. Diese Maßnahme soll sowohl dem Schutz der Bevölkerung als auch der Polizeimitarbeiter in den Dienststellen dienen.