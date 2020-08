Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A4 in Thüringen ist ein Polizist verletzt worden. Der in Hessen gestohlene Transporter war der Thüringer Polizei am Montagmorgen in Ostthüringen kurz vor der Landesgrenze nach Sachsen aufgefallen, teilte die Polizei in Zwickau mit. Daraufhin verfolgten die Beamten aus Thüringen das Auto.