In der Thüringer Polizei kann von den 6.300 Beamten und Tarifangestellten nur ein Bruchteil im Homeoffice arbeiten. Nach einem internen Bericht des Innenministeriums, der MDR THÜRINGEN vorliegt, arbeiten knapp 830 Polizeibeamte von zu Hause. Laut dem Papier gebe es aktuell Engpässe bei der Bereitstellung von sicheren Zugängen zu den polizeilichen Datensystemen. Derzeit werde daran gearbeitet, diese Engpässe zu beheben, heißt es. Auch innerhalb des Thüringer Innenministeriums ist offenbar die Kapazitätsgrenze erreicht. So heißt es, die Anbindungen des Innenministeriums an das Landesrechenzentrum seien nicht für eine größere Zahl von Homeoffice-Fernzugängen optimiert.