In der Thüringer Polizei ist eine Diskussion um die Besetzung von Streifenwagen in Zeiten der Corona-Krise entbrannt. Hintergrund ist eine interne Empfehlung der Landespolizeidirektion, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Nach dieser soll in allen Dienststellen geprüft werden, ob Polizeibeamte künftig alleine in einem Auto Streife fahren. "Sofern die Ressourcen eine einfache Besetzung von Funkstreifenwagen zulassen, soll diese Möglichkeit in Anspruch genommen werden", heißt es in der Mail an die Polizeidienststellen im Land. Davon unberührt bliebe die "Einsatzbewältigung" des Streifenteams, welches sich in unterschiedlichen Funkwagen zum Einsatzort bewege.