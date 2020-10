Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen einen Thüringer Polizeianwärter des Bildungszentrums in Meiningen. Dieser soll in einem Whatsapp-Chat rechtsextremistische Inhalte geteilt haben, wie das Thüringer Innenministerium am Freitagabend informierte. Der Chat-Austausch geschah demnach mit einer polizeifremden Person.

Wohnräume des Beschuldigten durchsucht

Am Freitag wurden Wohnräume des Beschuldigten durchsucht. Derzeit liegen laut Ministerium keine Erkenntnisse vor, dass weitere Polizisten beteiligt sind. Das werde aber mit Nachdruck geprüft, hieß es. Ebenso, welche Konsequenzen zu ziehen seien. Der Beschuldigte verrichtet bis auf weiteres keinen Dienst.

Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, alle Polizeibeamtinnen und -beamten müssten auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Wer diesem Anspruch nicht gerecht werde, habe keinen Platz in der Thüringer Polizei.

Fälle in Berlin und NRW

In den vergangenen Tagen und Wochen häuften sich Verdachtsfälle über rechtsextremistisches Gedankengut bei deutschen Sicherheitsbehörden. Nach Vorwürfen gegen Beamte in verschiedenen Bundesländern wurden auch Fälle beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen und bei der Berliner Polizei bekannt, wie das ARD-Magazin "Monitor" am Donnerstag berichtete.

So sollen Berliner Polizisten in einer Chatgruppe offen Sympathien für Neonazis geäußert haben. Die Berliner Polizei hatte dazu am Donnerstag mitgeteilt, dass sie ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen habe.

Bundesinnenministerium: Keine Hinweise auf strukturellen Rechtsextremismus

Das Bundesinnenministerium sieht nach dem bekannt gewordenen Fall in Berlin keine Hinweise auf strukturellen Rechtsextremismus in der Polizei. Aus dem Auftauchen von Fällen in verschiedenen Bundesländern könne nicht direkt geschlossen werden, dass es sich um ein strukturelles Problem handele, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Hinweise auf Verbindungen der verschiedenen Vorfälle gebe es bisher nicht.