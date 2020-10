Die Polizei in Thüringen prüft überregionale Zusammenhänge zwischen mehreren Angriffen auf Pferde. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, arbeiten unter anderem die Inspektionen in Jena, Suhl und Gotha zusammen. In allen Bereichen sind in den vergangenen Wochen Pferde durch Schnitte oder Stiche schwer verletzt worden.