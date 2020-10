Ein 26 Jahre alter Polizeischüler aus Thüringen, der in einem Whatsapp-Chat rechtsextreme Inhalte geteilt haben soll, ist aus dem Dienst entlassen worden. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag mit. Gegen den Mann läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am Freitag hatte es Durchsuchungen bei dem Beschuldigten gegeben - Datenträger wurden sichergestellt.