Wegen Amoklage in Halle/Saale Polizei sichert jüdische Einrichtungen in Thüringen

Nach den tödlichen Schüssen in Halle an der Saale ist auch die Thüringer Polizei verstärkt im Einsatz. Wie eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale am Mittwoch mitteilte, werden insbesondere Verkehrswege aus Richtung Halle nach Thüringen und Orte in der Nähe der thüringischen Grenze verstärkt überwacht. Zudem seien die Beamten vor jüdischen Gebäuden präsent. Den Angaben zufolge besteht nach bisherigen Erkenntnissen für Thüringen jedoch keine konkrete Gefahr. Eine Polizeistreife sichert die Neue Synagoge in Erfurt. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Bei den in Halle getöteten Menschen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Mann und eine Frau. Der Mann sei in einem Imbiss erschossen worden, die Frau in der Humboldtstraße in der Nähe eines Friedhofs. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.