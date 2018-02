Bei der Suche nach einem Präsidenten für das höchste Thüringer Gericht wollen die rot-rot-grüne Koalition und die oppositionelle CDU aufeinander zugehen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN treffen sich die Vorsitzenden der vier Landtagsfraktionen in den nächsten Tagen. Sie wollen sich auf einen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Verfassungsgerichtspräsidenten Manfred Aschke verständigen. Die SPD möchte den Präsidenten des Thüringer Oberverwaltungsgerichts, Klaus Paul Hinkel, vorschlagen. Die CDU hatte zuvor den Bundesverwaltungsrichter Klaus von der Weiden ins Gespräch gebracht . Die Wahl steht in der kommenden Woche auf der Tagesordnung des Landtags. Aschke wird im März 68 Jahre alt und muss daher in den Ruhestand gehen.

Klaus Hinkel ist erst im vergangenen Sommer zum Präsidenten des Thüringer Oberverwaltungsgerichts ernannt worden. Der Jurist begann seine Laufbahn 1993 am Verwaltungsgericht Weimar und hatte später verschiedene Positionen in SPD-geführten Ministerien inne. Klaus von der Weiden gehört dem Verfassungsgericht bereits an und ist im Hauptberuf Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Vor dieser Tätigkeit war er Richter am Thüringer Oberverwaltungsgericht und Abteilungsleiter in der Staatskanzlei unter Ministerpräsident Dieter Althaus.