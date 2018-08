Ein Soldat verweigert den Schießbefehl

Es war beim Besuch des Gedenkortes Berlin-Rummelsburg. Hier hatte die DDR einst politische Gegner inhaftiert. Auf Einladung einer Verwandten waren Ursula und Klaus Holtrup von Thüringen in die Hauptstadt gekommen. Und da, in der alten Haftanstalt, sei es aus ihrem Mann herausgebrochen, erzählt die heutige Witwe. Er habe seine Zelle wiedererkannt, den Gang, den Hof. Normalerweise hätte er einer solchen Museumsführung still beigewohnt. Nie habe er über seine einstige Haft gesprochen. Auch Akten habe er nie beantragt. Warum die Lügen noch einmal aufkochen, habe er stets gesagt. Doch irgendetwas habe ihn in Berlin innerlich bewegt. Plötzlich seien sie aus ihm herausgesprudelt, die Erlebnisse seiner einstigen Haft.

Massenhaft Spitzelberichte

Ursula Holtrup sitzt in Weimar und blättert durch die alten Akten. "Es ist doch alles Kinderkram." Die Papiere enthalten massenhaft Spitzelberichte über ihren Mann, über sie, über die Familie. Ermittlungsergebnisse, Anschuldigungen, intime Details. Sie habe die ganzen Akten besorgt. Nach dem frühen Tod ihres Mannes durch einen Schlaganfall wollte sie mehr über dessen Vergangenheit erfahren. Die Haft, das Unrecht, das habe in ihm spürbar weiter gelebt:

Daran ist er zugrunde gegangen.

"Ich wollte auch wissen, wer über uns berichtet hat", sagt die Frau. Noch heute wohnt einer der Spitzel in unmittelbarer Nähe. "Vielleicht habe ich einmal den Mut, ihn darauf anzusprechen", sagt Ursula Holtrup.

Er verweigerte die FDJ

Der Soldat Klaus Holtrup wurde 1969 zu 27 Monaten Haft verurteilt. Er hatte angekündigt, bei einem möglichen Armeeeinsatz in der Tschechoslowakei den Schießbefehl zu verweigern. Bildrechte: MDR/Rainer Erices Dass Klaus Holtrup wohl mit dem DDR-System nie klarkommen würde, wurde frühzeitig deutlich. Als er zehn Jahre alt war, zogen seine Eltern aus dem Westen nach Weimar. Der Junge sagte in der Schule, was er dachte, verweigerte die FDJ. Wiederholt mussten die Eltern vor den Lehrern erscheinen und das "provokatorische Auftreten" ihres Sohnes erklären. Nach der Schule begann er eine Lehre als Baumaschinist. Holtrup galt unter Kollegen als schwierig, er beteiligte sich nicht an "gesellschaftlicher Arbeit". Dem Wehrdienst konnte er nicht entfliehen. Im November 1967 wurde er eingezogen. Holtrup kam zur Raketenabteilung der 4. Motorisierten Schützendivision in die Nähe von Bad Klosterlausnitz.

Walter Ulbricht? - "Marionette des Kreml"

Stasibericht: Die Angaben beziehen sich vor allem auf Zeugenaussagen innerhalb Holtrups Armeeeinheit. Bildrechte: MDR/Rainer Erices Bei der Truppe fiel Holtrup durch seine politischen Ansichten bald auf. Es war die Zeit des Prager Frühlings. Laut forderte er Reformen auch für die DDR - ähnlich denen in der Tschechoslowakei. Der späteren Anklageschrift zufolge machte er sich regelmäßig über die DDR-Führung lustig. Walter Ulbricht nannte er demnach "Marionette des Kreml" und einen "Diktator". Die SED bezeichnete er als "Weihnachtspartei", die Genossen als "Kommunistenschweine". Die Reformen von Prag und deren Niederschlagung wurden unter den Soldaten oft diskutiert. Holtrup, so sagen später die Ermittler, habe sich dabei ausschließlich an westlicher Berichterstattung orientiert und seine Kameraden aufgehetzt. Die Disziplin habe gelitten. Den Truppeneinmarsch in die Tschechoslowakei durch die Sowjetunion bezeichnete Holtrup als Okkupation und Freiheitsberaubung.

Die Stasiakten enthalten die Einlassungen Holtrups bei seinen Verhören. Darin gesteht er "hetzerische Tätigkeit". Sein Ziel sei es gewesen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR zu verändern. Das Militärobergericht in Leipzig verurteilte ihn 1969 zu 27 Monaten Haft wegen staatsfeindlicher Hetze. Vor allem legte es Holtrup dessen "Forderung" zur Last:

…im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung [in der Tschechoslowakei] die Erfüllung des geleisteten Fahneneides zu verweigern.

Von Holtrup, so meinten die Richter, gehe eine "erhebliche Gesellschaftsgefährlichkeit" aus. Damit hätte er den "Kampfwert" seiner "wichtigen Einheit" geschwächt. Seine Strafe musste Holtrup in voller Länge absitzen. Auch im Gefängnis fiel er durch seine DDR-feindliche Haltung auf. Mitgefangene berichteten über ihn, er würde gegen den Staat hetzen oder seine Arbeit verweigern.

"Zu Hitlers Zeiten hätten wir dich gleich standrechtlich erschossen"