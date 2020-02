Die Zukunft der bezahlten Ausbildung für Erzieher in Thüringen steht auf der Kippe. Laut Bundesfamilienministerium wird im neuen Ausbildungsjahr 2020/2021 ab August kein Geld mehr für zusätzliche Ausbildungsplätze im Modellprojekt PiA für Erzieher bereitgestellt. Eine Ministeriumssprecherin sagte, der Bund habe lediglich eine Anschubfinanzierung übernommen. Die derzeit 61 Auszubildenden in Thüringen könnten ihre im Vorjahr begonnene dreijährige Ausbildung wie vereinbart abschließen. Das Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher" laufe wie geplant bis Ende 2022.

Angehende Erzieherinnen und Erzieher im Modellprojekt "Praxisintegierte Ausbildung" bei einem Training in Ilmenau im Sommer 2019. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums haben sich für das neue Ausbildungsjahr etwa 400 Interessenten für die 60 Plätze an den Schulen in Erfurt, Greiz und Schwallungen sowie bei Trägern von Kindergärten beworben. Steffen Richter vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen sagte, die Bewerberinnen und Bewerber, die Schulen und Kindergartenträger seien aufgrund des Wegfalls der erwarteten Bundesgelder und der schwierigen politischen Verhältnisse im Freistaat verunsichert. Trotz des großen Bedarfs an Erziehern seien die Träger zurückhaltend und könnten mündliche Zusagen nicht einlösen. Sie forderten deshalb "schnellstmöglich verbindliche Zusagen zur Fortführung der zweiten Förderwelle aus Landesmitteln."