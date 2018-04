Thüringen Preis-Streit um Semestertickets

In Thüringen gibt es derzeit einen Preis-Streit um Semestertickets. Diese speziellen Fahrkarten für Studierende sollen teurer werden. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht. Die Gespräche stecken gegenwärtig in einer Sackgasse. DB Regio will darüber "keine öffentliche Debatte eröffnen". Dagegen spricht das Thüringer Studierendenwerk von "unangemessenen Forderungen".

von Frank Politz