Justizminister Gefängnisbedienstete haben bei Corona-Impfungen Priorität

Die Bediensteten in den Thüringer Gefängnissen sollen zu den Gruppen gehören, die bei Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs zuerst geimpft werden .

Gefängnisse sind aus Sicht der Minister potentielle Infektionsorte. Bildrechte: dpa

Darauf hat sich Justizminister Dirk Adams (Grüne) mit seinen Ressortkollegen in der digitalen Herbstkonferenz der Justizminister verständigt, wie das Ministerium am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Es habe große Einigkeit darin bestanden, "dass die im Vollzug Tätigen eine Schlüsselstellung bei der Erfüllung einer zentralen staatlichen Aufgabe innehaben."