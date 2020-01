Ex-CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus hat seinen Vorschlag einer sogenannten Projektregierung für Thüringen präzisiert. Althaus sagte MDR THÜRINGEN, denkbar wären zehn bis 15 Projekte, die zwischen CDU und Bodo Ramelow von der Linken definiert und ausverhandelt würden. Die Vorhaben könnten zahlenmäßig so verteilt werden, dass sich jede Partei gleichberechtigt wiederfinde.

Aufgaben, die zu lösen sind, gibt es laut Althaus genug - etwa in der Wirtschafts- oder Umweltpolitik. Die Projekte könnten im Laufe einer Legislatur von einer Regierung mit Vertretern beider Seiten abgearbeitet werden, die die nötigen Kompetenzen mitbringen. Das sollten Fachleute und nicht in erster Linie Parteileute sein, so Althaus.