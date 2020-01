Thüringen Umgang mit Prostitution in der Kritik - erstmals Zahlen zur Sex-Arbeit

Wie viele Menschen tatsächlich in Thüringen als Prostituierte tätig sind, darüber geben die in dieser Woche erstmals veröffentlichten Zahlen jedoch nur begrenzt Auskunft. Sowohl die Polizei im Freistaat als auch der Landesfrauenrat gehen von einer Dunkelziffer aus. Eine Schätzung zu ihrer Höhe wollen die Vertreter beider Institutionen jedoch nicht abgeben. Man wisse es schlichtweg nicht, alles andere sei Spekulation, hieß es. Polizeisprecher Jens Heidenfeldt verwies darauf, dass Prostitution in entsprechenden Etablissements ausgeübt werde - also in Wohnungen oder Bordellen: "Wir haben keinen offenen Straßenstrich."

Einen Straßenstrich gibt es nach Aussagen der Polizei in Thüringen nicht. Bildrechte: dpa