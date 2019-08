Die Angeklagten sollen 2012 einen Bekannten zusammengeschlagen und ihm einen Finger zertrümmert haben. Den Ermittlungen zufolge gehören die Männer zu der gewalttätigen Straßengang "Saat des Bösen". Die beiden Männer stehen nicht das erste Mal vor Gericht: Bereits 2014 wurden sie vom Landgericht Erfurt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt - unter anderem, weil sie einem Mann ein Ohr abschneiden wollten. Doch der Bundesgerichtshof hatte die Urteile kassiert und eine Neuauflage des Prozess in Erfurt angeordnet. Wegen Überlastung der zuständigen Kammer wurde jedoch bis heute nicht verhandelt.



Das hatte auch Auswirkungen auf das Coburger Verfahren. In einem ersten psychiatrischen Gutachten ging es, wegen der in Erfurt verhandelten Taten, um Sicherungsverwahrung. Weil das Erfurter Urteil nicht rechtskräftig ist, musste nun ein neues Gutachten erstellt werden.