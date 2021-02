Am Freitag um 12 Uhr sollte in Rudolstadt verhandelt werden. Der Termin wurde jedoch am Morgen abgesagt, weil der Strafrichter mit Einverständnis von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Angeklagtem das Verfahren gegen eine Geldbuße von 500 Euro vorläufig eingestellt hat. Wird die Geldbuße bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt . Der Rentner wäre damit weiterhin nicht vorbestraft. Der Mann ist im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit Hauptwohnsitz gemeldet; deswegen war der Termin vor dem Amtsgericht Rudolstadt angesetzt worden.