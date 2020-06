Auch die Wahl von FDP-Stadtrat Thomas Kemmerich ist fragwürdig, weil der Ex-Ministerpräsident seinen Wohnsitz in Weimar hat. Das Verwaltungsgericht muss entscheiden, ob Kemmerich 2019 überhaupt wählbar gewesen ist. In der Gerichtsverhandlung erklärte Kemmerich, er halte sich hauptsächlich in Erfurt auf. Zweifel an der Wählbarkeit Kemmerichs für den Erfurter Stadtrat äußerte im Verfahren auch Thüringens Wahlleiter Holger Poppenhäger (SPD). Wer verheiratet ist, wohne dort, wo seine Familie lebt, so Poppenhäger.