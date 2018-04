Vor dem Amtsgericht Jena muss sich am Dienstag ein Vater wegen Verstoßes gegen das Thüringer Schulgesetz verantworten. Sein schulpflichtiger Sohn hat im Schuljahr 2016/2017 nicht am Unterricht teilgenommen. Dafür hätten die Eltern laut Thüringer Schulgesetz §23 Abs. 3 sorgen müssen. Weil es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, hat die Bußgeldstelle der Stadt Jena eine Geldbuße von 1.000 Euro erlassen. Dagegen hatte der Vater Einspruch eingelegt. Der Sohn habe den Schulbesuch verweigert, unter anderem weil ihn einzelne Lehrer respektlos und ungerecht behandelt hätten. Es ist nur eines von vielen Beispielen.

Rund 241.000 Schüler gehen in Thüringen in die Schule - die meisten ganz selbstverständlich. Im Schuljahr 2016/2017 sind aber rund 1.200 von ihnen mehr als drei Wochen nicht im Unterricht gewesen. Unter diesen sogenannten Schulschwänzern mit "Null Bock" auf Bildung sind aber auch Kinder und Jugendliche, die neugierig sind und lernen wollen. Sie erleben aber die Schule als Korsett, in das sie nicht hineinpassen und wollen deshalb lieber zu Hause lernen. Diese Kinder und Jugendlichen verstoßen gegen die in Deutschland geltende Schulpflicht und sie beziehungsweise ihre Eltern riskieren Bußgelder, den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und schlimmstenfalls des Sorgerechts.

Mehr "Freilerner"

Für einige Kinder ist das normale Schulleben scheinbar nicht auszuhalten. Bildrechte: colourbox.com Die Zahl derer, die sich als "Freilerner" außerhalb der Institution Schule entfalten wollen steigt kontinuierlich an - auch in Thüringen. Beleg dafür ist die zunehmende Zahl an Prozessen vor den Amtsgerichten. Viele Betroffene werden von Rechtsanwalt Jost von Wistinghausen vertreten. Er sagt, er könnte täglich 28 Stunden arbeiten, um Kindern und ihren Eltern "zu ihrem Recht und Glück" zu verhelfen. Es sind nicht mehr nur Familien, die aus religiösen Gründen die Kinder nicht zur Schule schicken. Es sind Familien, die merken, dass ihren Kindern die Schule mit ihren strengen Zeit- und Lehrplanvorgaben, dem Leistungsdruck oder der Respektlosigkeit von Schülern und Lehrern und der steigenden Gewalt nicht gut tut.

Innerer Druck steigt

"Normalzustand" Unterricht - in die Köpfe kann natürlich niemand hineinschauen. Bildrechte: Colourbox.de Julia ist so ein Kind. Im Kindergarten fühlte sie sich wohl. Dort konnte sie unbeschwert spielen, malen und weitgehend selbstbestimmt kreativ sein. Nach dreieinhalb Jahren Schule aber wollte sie eines Morgens nicht mehr aufstehen, um sich anzuziehen und in die Schule zu gehen. Sie mit Gewalt dazu zu bringen, kam für die Eltern nicht in Frage. Und so suchten sie sich Hilfe beim Schuldirektor, den Lehrern der Schule in freier Trägerschaft und dem Jugendamt. Ein Gutachter bescheinigte, dass die Zehnjährige schulfähig ist, aber Schwierigkeiten beim Rechnen und Lesen hat. Jüngere Kinder in ihrer Klasse waren deutlich besser. Damit stieg in ihr der innere Druck, so erinnert sich der Vater. Julia kam öfter mit Bauch- und Kopfschmerzen nach Hause. Sie wurde immer aggressiver auch den Geschwistern gegenüber.

Das habe sich geändert, seit sie sich zu Hause nach ihren Bedürfnissen und in ihrem Rhythmus bilden konnte. Und das mit kurzen Unterbrechungen nun schon mehr als zwei Jahre lang. Julias Eltern haben wegen Verletzung der Schulpflicht einen Bußgeldbescheid über 500 Euro erhalten. Die Tochter will nun den Unterricht einer Staatlichen Regelschule ausprobieren und hofft in einer 6. Klasse lernen zu können und dort mit ihren Stärken und Schwächen akzeptiert zu werden.

Der Philosoph und Schulkritiker Bertrand Stern hat den Wunsch des "frei sich bilden" so beschrieben: "Ich [das Subjekt] bestimme, was in welchem Moment dran ist, was ich entdecken muss, was ich erfahren muss, was ich praktizieren will". Das können Schulen nicht erfüllen, weil sie von Schulbehörden gelenkt würden, sagt Stern. Sie machten "Menschen zu Objekten, die zu dienen haben", sich unterordnen müssen. Das aber lehnen immer mehr Kinder ab - beispielsweise Ella.

500 Euro für Verstoß gegen Schulpflicht

"Hiergeblieben", sagen die Paragrafen Bildrechte: colourbox.com Sie geht schon mehr als drei Jahre nicht mehr zur Schule. Hier war es ihr zu laut, zu unruhig und sie konnte nicht das lernen, was sie interessierte, erzählt ihre Mutter. Die heute 14-Jährige sei immer trauriger gewesen, so konnte es nicht weiter gehen. Für sie war es "Bulimie-Lernen" ohne Tiefgang und Leidenschaft. "Die Kinder werden in eine Klasse gesteckt mit bis zu 30 anderen, darunter sind 'Kasper' und irgendeiner stört immer", kritisiert Ellas Mutter das Schulsystem. Auch der Unterricht an einer "Freien Schule" war nicht die Lösung. Auf ihren Antrag auf Beurlaubung beim Schulamt sei niemand eingegangen. Im März 2018 ist sie vom Amtsgericht Jena zu einem Bußgeld von 1.000 Euro verurteilt worden für den Verstoß der Tochter gegen die Schulpflicht. Dagegen hat sie Beschwerde eingelegt. Darüber entscheiden muss das Oberlandesgericht in Jena. Ellas Mutter fühlt sich nicht als Kriminelle, ihr liegt das Wohl ihres Kindes am Herzen. Deshalb organisiert sie freie Bildungsangebote für Julia und alle, die Lust an kreativem Arbeiten haben.

Eltern von "Freilernern" haben die Qual der Wahl, gegen welches Gesetz sie verstoßen. Entweder gegen Paragraf 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben oder gegen die Thüringer Landesverfassung Artikel 23. Der erste Satz lautet "Es besteht allgemeine Schulpflicht".



Der Rechtsanwalt Julian von Lucius verweist dabei auf das Grundgesetz, das "Eltern und Staat für die schulische Bildung der Kinder gemeinsam in Verantwortung nehme. In seiner verfassungsrechtlichen Untersuchung kommt er zu dem Schluss, dass "Homeschooling", der Unterricht von Kindern durch die Eltern zu Hause, mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Einerseits seien die Eltern nach Artikel 6 berechtigt, die Kinder zu pflegen und zu erziehen. Andererseits müssen die Bundesländer gewährleisten, dass jedes Kind eine Schulbildung bekommt, die seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht, also die das einzelne Kind erreicht. Für von Lucius ist die staatliche Schulverantwortung keine "Schulhoheit", die das Kind ins Kollektiv zwingt. Und so liefert der Jurist auch gleich einen Gesetzentwurf zum Homeschooling mit.

Homeschooling ist nicht das was Toralf Seidemann für seine Kinder vorschwebt. Aber auch er will den "Bildungstod durch das System" wie er ihn nennt, seinen Kindern ersparen. Er ist Wildnispädagoge und Mediator und arbeitet oft längere Zeit im Ausland, zum Beispiel in Österreich oder Frankreich. Dort gibt es wie etwa auch in Dänemark und Großbritannien keine Schulpflicht, sondern eine Unterrichts- oder Bildungspflicht. Sein ältester Sohn würde sich am liebsten online mit einem Bildungskonzept der Michigan School (USA) beschäftigen. Seidemann hält die Anwesenheitspflicht in einer Schule für überholt. "Analphabetismus und Schulabbruch könnten so nicht verhindert werden".

Er plädiert dafür, dass schon Kinder die Entscheidung selbst treffen können sollen, wie sie sich bilden wollen. Das kann in einer Schule sein oder zu Hause - "in jedem Fall aber selbstbestimmt in der Mitte der Zivilgesellschaft", sagt Seidemann. Sein Sohn wollte nach dem vierten Tag nicht mehr in die Grundschule gehen - er hatte Angst vor einem Lehrer, der ihn am Arm festgehalten habe, um ihn in den Klassenraum zu zwingen. Er hätte sich vor der Schule unter Kissenbergen versteckt, um nicht gefunden zu werden, erzählt Seidemann. Weil er Gewalt ablehnt, habe er ihn nicht zum Unterricht gezwungen. Auch die ältere Schwester fühlte sich nicht wohl in ihrer Schule. Die Eltern suchten das Gespräch mit den Schulen, dem Schulamt und dem Ministerium, um eine passende Schule für die Kinder zu finden für die Wochen, in denen die Familie in Ostthüringen lebt. Nach abgelehntem Gastschulantrag und langer Suche haben sie eine Schule in freier Trägerschaft gefunden, in die die Kinder gern gehen. Dafür nehmen sie einen Anfahrtsweg von rund 50 Kilometer auf sich, wissend, dass die Familie bald wieder ins Ausland geht.

Schulpflicht muss (nicht) sein

Während Seidemann die generelle Schulpflicht ablehnt, hält Bärbel Kracke sie für notwendig. Kracke hat den Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie am Institut für Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne. Für sie ist die Schulpflicht eine wichtige Errungenschaft, weil sie auf der Basis des Grundgesetzes unseres Staates unabhängig vom Elternhaus, von ideologischen oder finanziellen Bedingungen, Kindern kostenlose Bildung sichert. Sie ermögliche auf andere Kinder zu treffen, ihre Lebensweise und Kultur kennenzulernen. "Schule hat das Potenzial, die Integrationskraft für unsere Gesellschaft zu sein". Es müssten allerdings die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt werden, zum Beispiel ihr Lerntempo oder ihr Temperament. Hier gehe es um die Qualität von Schule und darum, wie Schulleitungen unterstützt werden, wenn Schüler oder Eltern Schwierigkeiten oder Ängste haben. Wissenschaftlerin warnt vor Schulverweigerung Bildrechte: Colourbox

Lernprobleme rechtzeitig erkennen

Nach Ansicht der Expertin hat häufig ein langer Prozess von "fehlender Passung zwischen den Bedürfnissen des Kindes und den schulischen Bedingungen stattgefunden", bevor Kinder Angst vor der Schule entwickeln oder krank werden. Echte Erziehungspartnerschaften zwischen Schule und Eltern würden helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen. In manchen Fällen sei eine Auszeit von der momentanen Lerngruppe oder ein Klassen- oder Schulwechsel nötig, so Kracke. Man müsse Einzelfälle immer auch als solche behandeln und nicht als Anlass für die grundsätzliche Infragestellung der Schulpflicht betrachten. Blieben viele Kinder systematisch zu Hause, bestünde die Gefahr, dass Kinder außer der Welt der Eltern und deren Religion oder Ideologie keine andere erleben würden und damit die Vielfalt der Gesellschaft nicht kennen- und sich in ihr bewegen lernten.

Teilnahme am Unterricht wird regelmäßig überwacht

Abwesenheit wird von den Schulen dokumentiert. Gemäß Thüringer Schulgesetz handelt ordnungswidrig, wer als Elternteil die regelmäßige Teilnahme am Unterricht nicht sicherstellt oder als Schulpflichtiger nicht teilnimmt. Bei unentschuldigtem Fehlen an mehr als zehn Schultagen muss die Schulleitung prüfen, ob das Ordnungsamt zu informieren ist. Eine Befreiung von der Schulpflicht wegen Störung des Schulfriedens, Schulabstinenz oder der Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit ist laut Bildungsministerium nicht möglich. Wer das Bußgeld als Jugendlicher nicht zahlt und weiter der Schule fernbleibt, den erwartet als schärfstes Mittel ein Arrest. Laut Justizministerium mussten 2017 insgesamt 123 Schüler Zeit im Jugendarrest verbringen.

Wer sein Kind nicht dem Schulzwang aussetzen will, müsste deshalb ins Ausland gehen.

Unterricht zu Hause durch einen Privatlehrer oder die Eltern, selbst wenn sie Lehrer sind, ist nicht möglich. Deshalb haben auch schon Thüringer Familien Deutschland verlassen. Lediglich bei Schülern, die wegen Krankheit sechs Wochen oder länger die Schule nicht besuchen können, ist im Einzelfall Hausunterricht zumeist in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache von staatlich anerkannten Lehrkräften möglich.