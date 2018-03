In Thüringen arbeiten - wie im gesamten Bundesgebiet - immer mehr ausländische Ärzte. Unter ihnen sind zunehmend Ärzte, die nicht aus der EU stammen. Einen Spitzenplatz nehmen die Mediziner aus Syrien ein.

Die Ärzte aus den sogenannten Drittländern müssen einige Hürden nehmen, um in Deutschland zu arbeiten. Sie müssen ausreichend Deutsch sprechen und auch ihre Fachkenntnisse nachweisen. Denn das Medizinstudium, so argumentieren die hiesigen Ärztevertretungen, unterscheidet sich in anderen Ländern deutlich von der Ärzteausbildung in Deutschland. Es gehe dabei nicht nur um die Patientensicherheit, sagt Ulrike Schramm-Häder von der Landesärztekammer. Die Ärzte müssten für den deutschen Klinikalltag gewappnet sein, das betreffe unter anderem auch Arzthaftungsfragen im Falle von Behandlungsfehlern.

Stau bei den Prüfterminen

Der Weg zur Anerkennung des Berufsabschlusses ist für die betreffenden Mediziner hart. Im vergangenen Jahr bestanden in Thüringen lediglich 99 von 130 Kandidaten die medizinische Kenntnisprüfung. In diesem Jahr waren es bis 25 von 39 Kandidaten.

Jenaer Uni prüft medizinische Kenntnisse

Die Uniklinik Jena ist in Thüringen zuständig für die Prüfungen. Bildrechte: IMAGO Schwieriger scheint die Organisation der Kenntnisprüfungen. Bis 2016 wurden die ausländischen Ärzte in ihren Kliniken, wo sie hospitierten oder bereits einen Vorvertrag in der Tasche hatten, auf ihr Fachwissen geprüft. Die eigenen Kollegen also prüften die Neuen. Schon damals stauten sich die Anträge von Bewerbern. Zudem fehlten verbindliche und objektivierbare Prüfungsstandards.



Das Wissenschaftsministerium bat daraufhin, das Jenaer Universitätsklinikum, beim Abbau des Prüfungsstaus zu helfen. Die Rede sei damals von etwa 100 Prüfungen im Jahr gewesen, sagt Uta von der Gönna, Sprecherin der Jenaer Medizinischen Fakultät. Das Uniklinikum habe sich organisatorisch auf die zusätzliche Aufgabe eingestellt. Die Zahl der Bewerber habe jedoch die 100 weit überstiegen. Das Land muss das Problem nun lösen.

Ärzte aus dem Ausland werden gebraucht

Ein Dilemma - die ausländischen Ärzte würden weiter gebraucht, doch sie müssten auch nachweislich für die ärztliche Tätigkeit qualifiziert sein, betonen sowohl Landesärztekammer als auch Uniklinikum.



Und es könnte noch schwieriger werden: Bundesweit drängt die Ärzteschaft darauf, dass alle ausländischen Ärzte vor einer Zulassung zunächst das deutsche medizinische Staatsexamen ablegen. Ähnlich wie in den USA soll damit sichergestellt werden, dass alle in Deutschland tätigen Ärzte eine vergleichbare Ausbildung haben.

Staatsexamen für alle

Der Ruf nach dem deutschen Staatsexamen für alle steht zunächst nur als politische Forderung im Raum - auch die Thüringer Landesärztekammer unterstützt das Ansinnen.