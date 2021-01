Maier hält QAnon auch in Thüringen für gefährlich. "Das kann ein Treibsatz sein für Radikalisierung", so der Innenminister. Die Attentäter von Halle und Hanau hätten sich über Verschwörungstheorien radikalisiert. Wegen ihres antisemitischen Kerns sei QAnon besonders perfide und gefährlich.

QAnon kommt aus den USA und hat auch etwa 200.000 Anhänger in Deutschland. Georg Maier geht davon aus, dass mindestens 1.000 aus Thüringen kommen. Deshalb sei die Bewegung für den Freistaat von Bedeutung.

Die Verschwörungstheorie geht unter anderem davon aus, dass die Corona-Pandemie eine Erfindung einer Welt-Elite ist, die eine Diktatur errichten will. Maier sagte dazu, die Pandemie trage dazu bei, dass sich die Menschen Sorgen machen und Angst haben. Sie seien auf der Suche nach Erklärungen. Diese Theorien lieferten Erklärungen und Schuldige, so Maier. Das mache sie so gefährlich.