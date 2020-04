Coronavirus Thüringen erlässt Quarantäne-Regeln für Ein- und Rückreisende

Die Innen- und Gesundheitsministerien von Bund und Ländern haben sich auf einheitliche Quarantäne-Regeln für Ein- und Rückreisende verständigt. Diese sehen 14 Tage häusliche Quarantäne für Menschen vor, die nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt nach Thüringen ein- oder zurückreisen. Die Verordnung trat bereits am 10. April, also zum Osterreiseverkehr, in Kraft und gilt bis zum 19. April 2020.