Ramelow hatte sich bei Twitter mit den Worten geäußert, in Thüringen solle man mit aufgehängten Puppen vorsichtig sein, die Täter des NSU hätten die gleiche Symbolik benutzt. Nach kurzer Zeit löschte Ramelow den Tweet wieder. An einer Autobahnbrücke in Jena war 1996 eine Puppe aufgehängt worden, die einen Davidstern trug. Der Kopf befand sich in einer Schlinge. Der spätere NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt wurde dafür zu einer Haftstrafe verurteilt.