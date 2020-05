Nach Ansicht von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) könnte ein Regelbetrieb in Schulen und Kindergärten in Thüringen nach den Sommerferien möglich sein. Er hoffe zwar auf eine Impfung gegen das Coronavirus, sagte der Regierungschef am Dienstag. "Aber können wir wirklich mit dem Regelbetrieb warten, bis ein Impfstoff gefunden ist? Das halte ich nicht mehr für vertretbar."

Den regulären Unterricht knüpfte er allerdings an eine Bedingung: Alle Menschen, die in Schulen oder Kindergärten arbeiten, sollten seiner Meinung nach ein Recht auf Corona-Tests haben. Dies gelte insbesondere für all jene, die Angst hätten, sich mit dem Virus zu infizieren. Wie der Regierungschef nach einer Beratung des Kabinetts in Erfurt sagte, müsse dafür allerdings die Finanzierung gesichert sein. Der Thüringer Landtag, in dem Rot-Rot-Grün keine eigene Mehrheit hat, solle dafür Gelder aus dem Sondervermögen freigeben, forderte er.