Seit Monaten hat es in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Weimar nahe dem Berkaer Bahnhof keinen richtigen Gottesdienst mehr gegeben. Pastor Roger Hofeditz sowie eine Handvoll ehrenamtlicher Musiker und Helfer übertragen ihn stattdessen tapfer jeden Sonntag mit Hilfe von zwei Kameras über einen Youtube-Kanal ins Netz.

Obwohl sich die meisten Gemeindemitglieder danach sehnen, endlich wieder persönlich in Kontakt zu kommen und im Anschluss an einen Gottesdienst beim Kaffee zu plaudern und die Kinder im Garten spielen zu lassen. Das aber lässt die Corona-Pandemie gerade nicht zu.

Dass Bodo Ramelow am 19. Januar eher beiläufig bei der Regierungsmedienkonferenz in Erfurt den "freikirchlichen Gemeinden, die nicht an einer großen Organisationsform angegliedert sind" unterstellte, dass sie sich nicht in Regeln hätten einbeziehen lassen, schmerzte den Pastor. Pastor Roger Hofeditz im verwaisten Gemeindesaal in Weimar. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Nach Monaten des Verzichts sah er alle freikirchlichen Gemeinden, also Baptisten oder Adventisten zu Unrecht in einen Topf geworfen und als Corona-Regelbrecher gebrandmarkt. Tatsächlich hatte es einige solche Ereignisse in Westdeutschland gegeben, aber sehr vereinzelt - und von denen könne man sicher nicht auf alle schließen.

Internet-Gottesdienst vor zwei Kameras

"Sie sehen ja, wie es hier aussieht", sagt er am Eingang, selbstverständlich maskiert. Desinfektionsmittel steht bereit, ebenso wie Masken und Anwesenheitslisten. "Aber in die trägt sich gerade niemand ein." Man habe sich immer informiert und an Regeln gehalten.

Das hat Hofeditz auch in einem offenen Brief an den Thüringer Regierungschef so formuliert. Im Gemeindesaal-Anbau des Gebäudes, das einst eine Scheune war, haben normalerweise etwa 140 Menschen Platz im Gottesdienst. Mehr als zwei Drittel der Stühle sind mit Zetteln belegt, die klarmachen, dass auf ihnen wegen Corona und Abstand niemand sitzen soll.

"Im Moment feiere ich den Gottesdienst vor der Kamera", berichtet er. Viele Gemeindemitglieder hätten die neue Form angenommen. "Auch die Älteren haben sich das von ihren Kindern zeigen lassen und schauen jetzt sonntags über Youtube beim Gottesdienst zu." Die Gemeinde hat ein umfassendes Corona-Konzept. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Selbst Handlungen wie das Abendmahl habe man virtualisiert. "Wein und Brot bereiten die Menschen zu Hause vor dem Bildschirm vor." Das Brot brechen und den Wein trinken, das passiere dann eben zeitgleich in der Kirche vor der Kamera und am Computer, also irgendwie auch gemeinsam.

Schwierig sei auch die Taufe. Die Weimarer Gemeinde ist Heimstätte von Baptisten. Die Religionsgemeinschaft praktiziert die Erwachsenentaufe, in der Gläubige zuvor bekennen, warum sie sich taufen lassen möchten. Anschließend werden sie nicht, wie in den großen Kirchen, vom Pfarrer symbolisch mit etwas Wasser benetzt, sondern tauchen in einem Becken vollständig unter. "Und beim letzten Mal war es für den Täufling in Ordnung, dass wir es live übertragen haben", so der Pfarrer.

Jugendarbeit vor Ort liegt brach